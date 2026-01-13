Consells i recomanacions d'Endesa als clients després del ciberatac

Unes hores després que Endesa comuniqués que ha patit un ciberatac aquest dilluns, la companyia elèctrica ha enviat un correu a tots els seus clients amb consells clars i passos concrets a seguir. En concret, s'han filtrat les dades personals i bancàries d'un nombre indeterminat de clients. En conèixer la notícia, Endesa ho ha traslladat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i ha iniciat una investigació interna.
Els ciberdelinqüents han accedit a una base de dades amb noms i cognoms de clients, dades de contacte, números del DNI, contractes amb les companyies i els números IBAN de comptes bancaris associats als pagaments, segons la investigació interna. Ara, Endesa ha bloquejat els comptes afectats i la policia treballa per identificar els atacants.
En el correu que ara ha enviat als usuaris, la companyia lamenta l'incident i assegura que, si bé les dades anteriors d'alguns clients sí que s'han filtrat, no s'han vist compromeses les contrasenyes d'accés. Endesa també confirma que, fins a la data de la comunicació, "no hi ha constància que s'hagi realitzat un ús fraudulent de les dades afectades per l'incident". Tot i això, l'empresa ha volgut fer algunes recomanacions als clients davant la situació.
Estar alerta davant comunicacions sospitoses
Endesa demana als clients que estiguin especialment alerta a possibles correus, trucades o missatges sospitosos durant els pròxims dies, ja que les dades robades podrien ser utilitzades pels ciberdelinqüents per intents de phishing, estafes o suplantació d’identitat.
No facilitar dades personals
Així mateix, també aconsella no proporcionar dades personals ni informació sensible, com ara contrasenyes o codis, a persones desconegudes i a través de canals no verificats.
Comunicar qualsevol sospita
En cas que el client detecti un missatge sospitós o tingui dubtes, des de la companyia elèctrica demanen que es comuniqui immediatament al servei d'atenció telefònica, que és el 800 760 i 366. Una altra opció també és comunicar-ho a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Canal de contacte sobre protecció de dades
Finalment, Endesa es torna a disculpar per l'incident i posa a disposició dels clients un correu electrònic per a qualsevol dubte relacionat amb la protecció de dades personals. En aquest sentit, els clients poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de contactodpo@endesa.es.