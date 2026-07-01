01 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Continuen les obres del tramvia: talls a les línies T4, T5 i T6 durant tot l'estiu

Societat

  • Un tramvia a l'estació de Glòries direcció Verdaguer -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 12:32

Les obres d’urbanització i de millora i desdoblament de la xarxa de tramvia de la zona de la Gran Via i l’avinguda Diagonal provocaran talls parcials a les línies T4, T5 i T6  a partir d’aquest divendres 3 de juliol i fins al 13 de setembre, segons informa l’Ajuntament de Barcelona. A partir del setembre, també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres, que es preveu que sigui la primavera de l’any que ve.

D'aquesta manera, l'eliminació de la via única i, en conseqüència, la creació de la via doble permetrà fer un pas endavant en la connexió del tramvia per la Diagonal.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar