Continuen les obres del tramvia: talls a les línies T4, T5 i T6 durant tot l'estiu

Les obres d’urbanització i de millora i desdoblament de la xarxa de tramvia de la zona de la Gran Via i l’avinguda Diagonal provocaran talls parcials a les línies T4, T5 i T6 a partir d’aquest divendres 3 de juliol i fins al 13 de setembre, segons informa l’Ajuntament de Barcelona. A partir del setembre, també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres, que es preveu que sigui la primavera de l’any que ve.\r\n\r\nD'aquesta manera, l'eliminació de la via única i, en conseqüència, la creació de la via doble permetrà fer un pas endavant en la connexió del tramvia per la Diagonal.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAixí serà la nova xarxa de Rodalies i Regionals: noves línies, perllongacions i millors freqüències Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n