Un ferit crític en l'incendi d'una furgoneta en un càmping de Santa Susana

Un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta càmper en un càmping de Santa Susana, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Els Bombers han rebut l'avís a les 2.57 hores d'aquest dimecres. El SEM, que ha activat tres ambulàncies, ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron. Les flames han afectat també una tanca de fusta i el plàstic exterior d'una caravana i una tenda iglú. Els Bombers han activat dues dotacions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAlerta pel risc d'esfondrament d'una torre de la muralla de Tossa de Mar\r\n\r\n