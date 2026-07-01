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Un ferit crític en l'incendi d'una furgoneta en un càmping de Santa Susana

Societat

  • Un tram de la platja de Santa Susanna, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 10:22

Un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta càmper en un càmping de Santa Susana, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Els Bombers han rebut l'avís a les 2.57 hores d'aquest dimecres. El SEM, que ha activat tres ambulàncies, ha traslladat el ferit a l'Hospital Vall d'Hebron. Les flames han afectat també una tanca de fusta i el plàstic exterior d'una caravana i una tenda iglú. Els Bombers han activat dues dotacions.

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