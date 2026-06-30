«Com feia la meva tia»: Albert Batlle envia els barcelonins al Corte Inglés per refugiar-se de la calor

L'onada de calor que ha travessat Barcelona en les darreres setmanes, i que tornarà a arribar, ha evidenciat la necessitat de crear espais on refugiar-se de les altes temperatures. Espais ara coneguts com a "refugis climàtics". S'hi ha referit aquest dimarts el tinent d'alcalde de l'Ajuntament barceloní, Albert Batlle, en una intervenció on ha deixat clar que "no posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada". Per contra, Batlle té una altra solució: anar al Corte Inglés.\r\n\r\n"Una tia meva, que ja és morta, sempre deia que es passava l'estiu al Corte Inglés. Estem parlant de fa trenta anys. Ja hi ha una cultura de que els equipaments privats també serveixen per això, on pots estar més refrescat", ha resumit el tinent d'alcaldia, que ha animat els barcelonins a fer com la seva difunta tia.\r\n\r\nLes paraules de Batlle han generat polèmica ràpidament a les xarxes socials, que s'han omplert de missatges escarnint les declaracions del regidor municipal: "Els veïns del Raval haurien de convocar una jornada d'esbarjo familiar contra la calor dins d'El Corte Inglés: compten amb la benedicció del sr. Albert Batlle", ha asseverat l'associació de veïns de Vallcarca Som Barri, entre d'altres. \r\n\r\n\r\nEls veïns del Raval haurien de convocar una jornada d'esbarjo familiar contra la calor dins @elcorteingles: compten amb la benedicció del sr. @Albert_Batlle_B. https://t.co/O1wP2wUOVK\r\n— Associació Veïnal Som Barri (@AVallcarca) June 30, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nNova onada de calor a Catalunya? El Meteocat adverteix d'un llarg període de temperatures elevades Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n