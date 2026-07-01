David Bondia s'imposa a Gemma Calvet i revalida el càrrec com a Síndic de Barcelona

David Bondia es manté com a Síndic de Barcelona. L'actual defensor del poble barceloní s'ha imposat a Gemma Calvet, qui ha bastit una carrera com a jurista, diputada independent per ERC (2012-2015) i figura amb diferents càrrecs institucionals en matèria de transparència i bon govern, i l'únic perfil que s'enfrontava a Bondia en aquestes eleccions.
Cal tenir en compte, però, que la votació popular per la sindicatura no és vinculant, ja que l'última paraula la tenen els grups municipals, que prendran la decisió en el ple de finals de juliol. La votació definitiva ha de garantir una majoria política del ple de la capital catalana.
Tanmateix, el sondeig popular ajuda a marcar un primer camí de suports ciutadans. Bondia ha obtingut 2.064 suports individuals i 25 adhesions d'entitats, mentre que la jurista s'ha quedat en 643 suports individuals i sis adhesions. Podien votar els majors de 16 anys empadronats a la ciutat i entitats inscrites en el registre municipal. També es van habilitar punts de votació física en els 10 districtes.
Les prioritats de Bondia
D'entrada, entre les novetats que planteja Bondia hi haurà fer un pas més enllà en la figura de la mediació, després que aquest paper hagi anat agafant embranzida en alguns conflictes socials enquistats. Un dels darrers casos havia estat els veïns d'edificis ocupats de Vallcarca, però ara també està immers en contactes amb l'empresa New Amsterdam Developers (NAD), propietària de finques amb llogaters en lluita, com el Bloc Papallona o el del carrer Sant Agustí. La idea de l'actual síndic és fer un avenç i tenir un instrument propi de mediació per centralitzar casos d'aquesta mena i operar de manera similar davant situacions enrevessades.
Amb el fons de la idea d'estendre el "dret a viure bé", més que no pas el dret a viure a la ciutat, el mateix David Bondia apunta cap a la necessitat d'abordar en el següent mandat aspectes pendents, com l'accés al padró -també de qui no té llar-, la neteja o els serveis socials. La intenció del síndic és pressionar de maneres més efectives a l'administració local. Igualment, es mantindrà com a línia estratègica l'atenció al sensellarisme i la cerca de propostes per reduir substancialment l'actual xifra de persones dormint al ras, que voreja les 2.000. El compromís de Bondia implica publicar de manera més clara també les trobades que tingui amb els grups d'interès i la documentació que impliqui els casos que acompanyi.
Una de les línies més cridaneres és l'aposta per posar la intel·ligència artificial (IA) també al servei de la ciutadania, expliquen fonts de la candidatura. La idea és incorporar la IA a la gestió de les queixes per adaptar els processos als ciutadans, però també per augmentar l'agilitat dels tràmits, si bé sempre mantindran una supervisió humana.