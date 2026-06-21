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Societat

Controlats els incendis de vegetació a l'Alt Empordà i el Garraf

  • Incendi de vegetació forestal a Rabós -

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Publicat el 21 de juny de 2026 a les 18:13
Actualitzat el 21 de juny de 2026 a les 18:21

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlats els incendis de vegetació declarats aquest diumenge a Rabós (Alt Empordà) i Canyelles (Garraf). Tot i això, el cos manté diverses dotacions sobre el terreny per rematar punts calents i evitar possibles revifades.

A Rabós, el foc s'ha declarat cap a les 16:30 hores i ha afectat principalment una zona de matollar. Pel que fa a Canyelles, l'avís s'ha rebut cap a tres quarts de quatre de la tarda per un incendi de vegetació localitzat en dues parcel·les de la urbanització les Palmeres. En aquest cas, cinc dotacions continuen a la zona un cop controlat el foc.

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