Quinze comarques en avís per perill molt alt d'incendi aquest diumenge

Les temperatures que està deixant la primera onada de calor del 2026 són quasi de rècord. Aquest diumenge ja s'assoliran màximes de 40 graus que, de cara a demà, poden arribar localment a 42 o 43 ºC. Seran almenys tres dies de temperatures disparades i, de fet, el Meteocat ha activat avisos de calor -tant nocturna com diürna- a la pràctica totalitat del país.
Però aquesta no és l'única l'alerta que s'ha emès aquest diumenge. Els Agents Rurals han informat que durant la jornada hi ha perill d'incendi molt alt a 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre:
- Alt Urgell
- Anoia
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Conca de Barberà
- Garrigues
- Noguera
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Segarra
- Segrià
- Solsonès
- Terra Alta
- Urgell
En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis amb perill alt d'incendi. D'altra banda, l'onada de calor s'intensifica a Catalunya i s'esperen màximes properes als 40ºC a la demarcació de Lleida i superiors als 35ºC en molts punts del prelitoral i de l'interior del país.
Avisos de calor nocturna i diürna
Per aquest diumenge, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'intensitat de calor de nivell 3 sobre 6 en un total de 16 comarques. La jornada estarà marcada per l'augment de la concentració de pols sahariana que reduirà la visibilitat, però que en alguns casos pot frenar algunes dècimes de grau les temperatures.
El punt àlgid de l'onada de calor serà dilluns -malgrat que de cara a la vigília de Sant Joan les temperatures poden repetir-se o, localment, encara pujar una mica- amb valors que poden arribar fins a 42 o, fins i tot, 43 graus. El Meteocat ha activat avisos de calor nocturna -el primer del 2026- i diürna: tant al matí com a la tarda a bona part de Catalunya.