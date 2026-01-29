29 de gener de 2026

Societat

Cues quilomètriques a l'AP-7 a Martorell i a l'A-2 a Sant Joan Despí

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 09:00

L'AP-7 acumula tres quilòmetres de retencions entre Martorell i Castellbisbal, en el punt de desviament cap a l'A-2. L'AP-7 torna a estar tallada completament en sentit sud a Martorell per les obres de reparació de la via, que va quedar afectada després de l'accident ferroviari del 20 de gener a Gelida. Llavors es va tallar la via en sentit sud, però dissabte passat es va reobrir un carril. Ara, s'ha tornat a tallar completament en sentit sud perquè els treballs sobre el talús esfondrat afecten els tres carrils. Més enllà de l'AP-7, hi ha vuit quilòmetres de retencions a l'A-2 entre Sant Joan Despí i Pallejà en sentit Barcelona i quatre a la B-23 de Sant Feliu de Llobregat al Papiol i a la C-32 de Viladecans a Sant Boi.

