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Societat

Desallotgen una desena d'habitatges després de l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar

  • Una imatge de la casa esfondrada a Arenys de Mar -

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Publicat el 21 de juny de 2026 a les 21:37

L'esfondrament d'una casa de planta baixa i tres pisos al carrer de l'Església d'Arenys de Mar ha obligat a desallotjar preventivament una desena d'habitatges dels voltants. Els fets s'han produït aquest diumenge cap a les 15:30 hores i no han causat ferits perquè l'edifici afectat estava buit.

Els Bombers de la Generalitat hi han treballat amb onze dotacions, entre les quals el Grup d'Estructures Col·lapsades i un equip de drons per inspeccionar la zona i avaluar els danys. En total, 18 persones han estat desallotjades i passaran la nit en un hotel. Un cop finalitzades les tasques d'emergència, els Bombers han traspassat la custòdia de l'actuació als tècnics municipals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

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