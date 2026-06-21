Desallotgen una desena d'habitatges després de l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar

L'esfondrament d'una casa de planta baixa i tres pisos al carrer de l'Església d'Arenys de Mar ha obligat a desallotjar preventivament una desena d'habitatges dels voltants. Els fets s'han produït aquest diumenge cap a les 15:30 hores i no han causat ferits perquè l'edifici afectat estava buit.\r\n\r\nEls Bombers de la Generalitat hi han treballat amb onze dotacions, entre les quals el Grup d'Estructures Col·lapsades i un equip de drons per inspeccionar la zona i avaluar els danys. En total, 18 persones han estat desallotjades i passaran la nit en un hotel. Un cop finalitzades les tasques d'emergència, els Bombers han traspassat la custòdia de l'actuació als tècnics municipals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetingut un home acusat de robar 34 mòbils durant el Sónar\r\n\r\n