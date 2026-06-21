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Societat

Detingut un home acusat de robar 34 mòbils durant el Sónar

  • Els mòbils que havia sostret el detingut interceptats pels agents dels Mossos -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de juny de 2026 a les 19:39

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home acusat d'haver robat 34 telèfons mòbils durant el festival Sónar, que se celebra aquest cap de setmana al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La detenció s'ha produït en el marc del dispositiu especial de seguretat desplegat durant l'esdeveniment.

Entre les tres i dos quarts de cinc de la matinada, diverses persones van denunciar la sostracció dels seus aparells a l'entorn d'un dels escenaris principals, els agents van establir vigilància en una de les sortides del recinte i van detectar un home que provenia de la zona on s'havien localitzat diverses fundes de mòbil abandonades. Durant l'escorcoll, cap a dos quarts de sis del matí, els policies van trobar més d'una trentena de telèfons amagats als pantalons de l'home. Els Mossos han pogut retornar ja diversos dels dispositius als seus propietaris.

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