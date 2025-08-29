Desapareixen sis fotografies del mural del petó del Gòtic

Han desaparegut sis fotografies del famós mural del petó de Joan Fontcuberta que està situat en la plaça d’Isidre Nonell, al barri Gòtic. L’Ajuntament treballa per identificar quines són les sis peces desaparegudes que, encara, ningú sap com on estan ni què ha passat amb elles.
L’obra està conformada, originalment, amb 4.000 fotografies petites impreses sobre quadrats de ceràmica. Les sis imatges desaparegudes pertanyen a una zona de la dreta del mural i creen un buit d'una filera vertical en un tros que no afecta la part on es troba el gran petó. Fonts municipals informen que L’Ajuntament està verificant quines són les peces que falten per poder reposar-les en un futur.
L'origen del gran petó
L’obra és del fotògraf Joan Fontcuberta i el ceramista Toni Cumella i va ser inaugurada el 2014 dins del marc dels actes de celebració del Tricentenari de la derrota catalana en la guerra de Successió de l'11 de setembre de 1714, dia que se celebra la Diada de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa de Fontcuberta i El Periódico que va consistir en l'elaboració d'un mural fet per diferents fotografies enviades pels lectors del diari i que en el seu conjunt formarien una imatge. Podia ser qualsevol foto, però totes havien de respectar el tema escollit: viure lliure.
Amb les imatges rebudes es van crear 4.000 rajoles de ceràmica que s'organitzen en 50 files de 80 tessel·les cadascuna i mesura vuit metres de llarg i 3,8 metres d’alçària. El resultat: uns llavis besant-se.
Vandalitzat l’any 2023
Aquesta no és la primera vegada que algú altera el mural del petó. El 2023 aquest famós mural va ser vandalitzat quan va aparèixer pintat amb un grafit del tipus que es coneix com a tag. En aquella ocasió, el servei de neteja municipal va fer un sanejament manual amb aigua i sabó per esborrar la guixada i tornar el mural al seu estat original.