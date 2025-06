Desbloqueig a la cobertura de la Gran Via a Bellvitge: obres el 2026 i acabar-la el 2030

Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per desbloquejar la cobertura promesa de la Gran Via al seu pas pel barri de Bellvitge. Després d'haver anunciat el projecte constructiu cinc anys enrere, ara el Govern ha promès una fórmula per convertir-lo en realitat: avançar els diners que pertocarien al consistori de l'Hospitalet (39,8 milions d'euros) a canvi que l'ajuntament entregui diverses parcel·les de la zona a la Generalitat. A més, l'administració catalana posarà també 28,4 milions d'euros que ja li pertocaven d'entrada. Tot plegat farà que les obres comencin durant la segona meitat del 2026 i acabin a finals de 2030, segons les previsions anunciades.

El pacte ha estat una de les decisions resoltes a la primera Comissió Bilateral entre les dues institucions d'aquesta legislatura, amb presència de l'alcalde David Quirós, de la banda hospitalenca, i del conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, de la banda del Govern català. La intervenció pactada implicarà el soterrament de la Gran Via entre la rambla Marina i el riu Llobregat. Tot plegat farà emergir "un gran bulevard verd" que connectarà "el barri i l'Hospital de Bellvitge" amb el "BioClúster" del futur.

La cobertura de la Gran Via suposa l'impuls "definitiu" al projecte del Pla Director Urbanístic Biopol Granvia, asseguren des de la Generalitat. Des de Presidència remarquen que aquest projecte permetria convertir l'entorn de Bellvitge en "un dels pols econòmics del sector de la recerca i la innovació més importants del sud d'Europa". Quan estigui a ple rendiment, la idea del Govern és que s'hi creïn 50.000 llocs de treball i que aporti més de 4.500 milions d'euros al producte interior brut (PIB) català, el que suposaria l'1,42% del PIB del país.

El calendari exposat per part de les administracions projecta que les obres durin quatre anys i mig i tinguin dues fases. La primera serà la del soterrament, que hauria d'acabar durant el primer semestre de 2029. La segona podria iniciar-se ja a finals de 2028, i es remataria dos anys més tard.

Entre els detalls de l'acord amb què la Generalitat avançarà els diners de l'Hospitalet de Llobregat hi ha la condició que el Govern destini gairebé la meitat de les parcel·les que guanyi a "actuacions urbanístiques i/o a equipaments d'interès públic". I s'estableix que aquests projectes que hi han d'arribar haurien d'haver-se aclarit també abans d'acabar el 2030.