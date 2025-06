L'Hospitalet de Llobregat: adaptar la segona ciutat del país a l'etapa post-Marín

Dos moments destacats a l'Hospitalet de Llobregat per arribar fins a la meitat del mandat. El primer, la mateixa nit de les eleccions del 28-M, quan es va constatar que el PSC revalidava la victòria a la segona ciutat del país, però perdia la majoria absoluta, cosa que no li impedeix governar amb tranquil·litat. El segon, un any més tard, amb la sortida de l'alcaldessa Núria Marín després de 16 anys al càrrec, i 30 com a regidora. La decisió, gestada amb temps i de manera ordenada per obrir una nova etapa, va implicar que David Quirós, fins aleshores tercer tinent d'alcaldia, assumís el repte de gestionar el fortí socialista en l'etapa post-Marín.

El PSC governa l'Hospitalet amb comoditat. Va ser dels pocs municipis metropolitans on els socialistes, després d'un mandat marcat pels problemes interns, van perdre la majoria absoluta, però necessiten només un vot i no hi ha una majoria alternativa que es pugui articular per bloquejar les decisions del govern municipal. ERC i els Comuns no poden sumar esforços a PP i Vox. Discret -no se'l coneixia més enllà de l'Hospitalet quan va agafar la vara d'alcalde-, Quirós no ha tingut polèmiques destacables i mira de consolidar-se en aquest segon tram de mandat en un dels principals motors econòmics del país.

Com va començar el mandat?

En aquest cas, hi ha dos "inicis" de mandat. El primer, el de Marín, que prepara la seva sortida per fer el salt a la delegació del Govern a Madrid després de 16 anys en el càrrec i perdre la majoria absoluta. Ja en el seu moment, fonts coneixedores explicaven que no deixava l'Ajuntament per aquest motiu, sinó perquè volia tancar una etapa. En tot cas, el relleu l'assumeix Quirós, amb el suport de la direcció del partit i de Salvador Illa, fonamental en aquests mesos al capdavant del govern municipal. De les primeres decisions que ha pres ha estat normalitzar la relació amb els consellers, després d'uns anys en què, segons fonts municipals, les relacions havien estat "inexistents". Està previst que els pròxims mesos se celebri una bilateral Generalitat-Ajuntament.

La prioritat de l'alcalde aquest primer any ha estat reestructurar internament l'Ajuntament i definir quina ciutat vol. En aquest sentit, un missatge contundent en una de les primeres entrevistes que va fer: "Menys urbanisme i més humanisme". No deixa de ser un canvi de model, per una ciutat més habitable i humana, i fer que l'Hospitalet sigui "el millor lloc per viure-hi". Això entronca amb el fet que l'Hospitalet -segona ciutat del país- ha estat percebuda durant molt temps com una ciutat dormitori de Barcelona. Núria Marín va voler-ho canviar i en els últims anys s'ha convertit en un focus econòmic molt rellevant. "Ja no és el suburbi que alguns volien, sinó que som el segon motor del país", va dir en un acte de campanya amb Illa a Bellvitge. De ciutat dormitori a hub econòmic, i d'aquí a la prioritat de fer una ciutat per viure-hi.

Més arbres, carrers accessibles i nous equipaments

En la línia de fer una ciutat més habitable i cuidar l'espai públic, una de les principals mesures que ha pres l'alcalde en el seu primer any ha estat plantar 3.500 arbres. És la plantació més gran de la història del municipi, i se suma a les 28.000 plantes i flors plantades en 200 espais de la ciutat. També s'han transformat 26 carrers per fer-los més accessibles, s'han destinat 600.000 euros a la millora de l'enllumenat dels carrers i s'han millorat set zones infantils per fer-les més inclusives. Alhora, també s'han fet nous equipaments, entre els quals destaquen l'oficina municipal d'Escolarització de la Torrassa, l'oficina LGBTI a Sant Feliu, el nou CAP de la Florida Sud o el nou espai jove a Bellvitge. L'Ajuntament també té en marxa el nou casal de gent gran de Sant Josep o les obres a l'escola Paco Candel, a Santa Eulàlia.

El problema: creixen els delictes

En aquesta primera meitat de mandat, apareix com a principal problema la seguretat. Segons dades oficials, els delictes han crescut un 6,4% entre el març de 2024 i el febrer de 2025, amb un increment important dels robatoris amb violència i intimidació (un creixement del 25%). Revertir les males dades delinqüencials és una prioritat tant del consistori com del Govern, i en aquest sentit s'ha incrementat la coordinació entre els Mossos i la Policia Local, s'ha fet la integració al sistema 112 per millorar la resposta policial i es preveu crear una nova comissaria conjunta entre Guàrdia Urbana i Policia Nacional. La policia també ha incrementat els dispositius Brida -contra els robatoris amb violència- i el pla Kanpai. També s'han destruït 200 patinets elèctrics que estaven modificats i s'ha posat el focus als bars conflictius, amb més de 400 sancions l'últim any.

- Mesura per acabar el mandat

Com a prioritats pendents per aquest mandat, l'equip de Quirós ha de desplegar durant el 2026 la nova contracta de neteja, de 434,4 milions d'euros en els pròxims 10 anys. Això suposa un increment respecte a anys anteriors. Però els objectius principals que destaquen des de l'Ajuntament són el pla del Samontà i el Bioclúster d'Innovació i Salut. El primer fa referència a la intervenció del Samontà, on viu quasi la meitat de la població de la ciutat, per fer una transformació profunda d'una zona que pateix un elevat índex de vulnerabilitat, i reduir-ne la densitat. El pla preveu intervencions en habitatges i per reforçar la cohesió social. També obrir el Samontà cap al nord, a tocar a la Diagonal, i cap al sud, amb l'intercanviador de la Torrassa, i reforçar la connexió amb la resta de la ciutat.

Pel que fa al Bioclúster, és també un projecte prioritari pel govern municipal i les obres començaran el 2026. El Govern ho va aprovar el 2022 i ho va definir com un "projecte estratègic de país" per consolidar la recerca i la innovació biomèdica amb un ecosistema per atraure empreses del sector de la salut. S'estima que crearà prop de 30.000 llocs de treball i facturarà més de 4.000 milions d'euros. Des de l'Ajuntament s'ha demanat els últims mesos la col·laboració del sector públic i privat per desenvolupar el projecte, que ja compta amb 1.500 investigadors. Això i l'ampliació de la Fira han de suposar un rellançament econòmic per l'Hospitalet.

- Repetirà l'alcalde?

Des de l'Ajuntament ho tenen clar: "Sí". Després de la sortida de Marín, l'alcalde Quirós ha assumit el repte de liderar un dels fortins del PSC a l'Àrea Metropolitana. De fet, quan el partit passava per hores baixes, l'Hospitalet era la principal ciutat sota poder socialista, que l'ha governada sempre. Malgrat no tenir majoria absoluta, el mandat no és complicat perquè no hi ha majories alternatives. A més, ara compta amb bona sintonia amb la Generalitat i amb la veïna Barcelona, que governa Jaume Collboni. En els dos anys que queden per les eleccions, Quirós té el repte de consolidar-se a l'alcaldia, adaptar la ciutat a l'etapa post-Marín, i arribar amb garanties per revalidar el càrrec i, si pot ser, recuperar la majoria absoluta. L'oposició sembla tenir poques opcions de derrocar-lo.