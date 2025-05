Descobreixen a l'espai un misteriós bacteri que resisteix la radiació i la microgravetat

Investigadors de l'Institut d'Enginyeria de Sistemes de Naus Espacials de Pequín han detectat a un bacteri sense documentar amb "capacitats úniques" mai vistes a la Terra, com la resistència a la radiació i a la microgravetat. L'han trobat a l'estació especial xinesa, tal com recull un estudi publicat a l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, pel qual sospiten que es tracta d'un bacteri extraterrestre.

Els astronautes xinesos Fei Junlong, Deng Qingming i Zhang Lu van agafar mostres de superfícies internes de l'estació Tiangong el 2023, en el marc d'un programa que estudiava els microbiomes de l'estació espacial xinesa. Les anàlisis van identificar aquest bacteri de la família Cytobacillaceae, però van determinar que es tracta d'una soca inèdita.

El bacteri, estretament relacionat amb la Niallia tiangongensis, que es troba en aigües residuals i en excrements de la Terra, pot formar espores ultrarresistents que sobreviuen a antibiòtics i desinfectants, alhora que pot hidrolitzar (descompondre amb aigua) la gelatina, la qual cosa té aplicacions molt útils en entorns amb una manca de nutrients essencials com el nitrogen i el carboni.