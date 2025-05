Que t’agradi l'olor que fa l’herba tallada té ciència: sorprenent motiu

L'olor de l'herba acabada de tallar és agradable per la majoria de la gent. Una opinió molt estesa que tot i que pot semblar fruit de la casualitat té el seu origen en la mateixa gespa i en els mecanismes de defensa de les plantes.

Així ho ha explicat el biòleg i divulgador científic Álvaro Bayon. Quan les plantes perceben que estan sent atacades per un herbívor, per exemple quan les estan tallant, emeten un crit d'alerta per avisar la resta de plantes que són atacades i que aquestes puguin començar a generar defenses.

El crit d'alerta el fan en forma d'aquesta agradable olor que fa que els depredadors dels herbívors se sentit atrets i vagin cap a la zona. Els humans no som directament depredadors dels herbívors, però sí que ho son, per exemple els conills.

Com que els humans mengem conills, com també pollastre o vedella, aquesta olor que desprenen les plantes també és agradable per nosaltres. A banda, els depredadors, atrets per les olors, es mengen els herbívors i les plantes aconsegueixen sobreviure.