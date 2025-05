Un nou tractament català podria acabar amb l'acne sense antibiòtics

Un grup d'investigadors de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha desenvolupat una solució alternativa a l'acne, que evitaria l'ús d'antibiòtics per fer-hi front. Fins ara, la gran majoria dels tractaments mèdics per combatre'l es basen en aquest tipus de medicament, sigui en format tòpic o oral.

Aquesta malaltia cutània comuna, sobretot durant l'adolescència, és una inflamació de les glàndules pilosebàcies de la pell, que obstrueix els seus porus i facilita l'aparició de diferents erupcions cutànies.

L'equip, especialitzat en mecanismes fonamentals de Biologia Cel·lular, s'ha fixat en una bactèria de persones que no pateixen aquesta inflamació. Usada com a tractament tòpic, permetria l'equilibri microbiològic de la pell dels afectats, segons detalla un comunicat que la universitat ha emès aquest dimecres.

El codirector del grup de recerca i docent de la UIC, Javier Jiménez, ha explicat que han abordat l'acne com un "desequilibri de les bacteries de la pell" i no com una malaltia infecciosa. L'estudi s'ha realitzat amb adolescents amb acne i sense.

Després de comprovar l'activitat antiacne de la bactèria en qüestió, els investigadors plantegen l'ús del seu extracte bioactiu com a tractament. L'objectiu és que es comercialitzi en el mercat com un cosmètic d'aplicació tòpica, amb un avantatge clar: evitar l'ús dels antibiòtics.

Actualment, la possible nova medicació es troba en fase d'anàlisi de toxicitat. De totes maneres, els seus impulsors no creuen que tingui cap efecte secundari degut a l'origen de la bactèria.

A l'hora d'abordar la patologia, com argumenta Jiménez, molts usuaris "no segueixen bé la pauta" i això genera que els fàrmacs actuals acabin perdent efectivitat, fins i tot encara que sí que se segueixi la rutina. Per acabar amb aquesta resistència a la medicació, el docent destaca la importància de desenvolupar aquest tractament, que equilibra la pell.

A més, segons la UIC, més enllà de l'acne, aquesta innovació es podria utilitzar en un futur en cirurgies prostètiques, en aquelles zones del cos on hi hagi les erupcions, com per exemple les espatlles.