La primera vacuna contra la gonorrea és a punt de veure la llum

D'aquí a molt poc temps, la vacuna contra la gonorrea serà una realitat. Aquesta fita històrica per a la salut sexual arriba de mans d'un programa pioner en l'àmbit mundial que capitaneja Anglaterra amb la voluntat de posar fre als nivells creixents d'aquesta malaltia de transmissió sexual (MTS).

Els nous casos de gonorrea detectats, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van superar els 82,4 milions l'any 2020. Les xifres prenen especial importància a les regions de l'Àfrica i del Pacífic Occidental, i la majoria dels afectats tenen entre 15 i 49 anys. Aquesta infecció és causada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae i, en la majoria dels casos, la transmissió té lloc durant l'acte sexual vaginal, anal o oral.

La nova vacuna es tracta d'una injecció que ja existeix, tal com ha informat el mitjà britànic The Guardian. És coneguda com a 4CMenB, i se sol emprar per tractar la malaltia meningocòccica B; una infecció bacteriana greu que pot ser causada per meningitis i sèpsia. Actualment, és utilitzada en els programes de vacunació infantil, administrant-la a bebès d'entre vuit i setze setmanes.

Segons la doctora Amanda Doyle, la directora d'atenció primària i serveis comunitaris del NHS England, l'agència de salut pública del Regne Unit, el llançament de la primera vacunació sistemàtica contra la gonorrea a nivell mundial suposa "un gran avanç per a la salut sexual" i considera que serà "crucial per protegir les persones", ja que ajudarà a prevenir la propagació de la infecció.

Durant les pròximes setmanes, s'informarà els pacients triats per seguir el tractament; la vacuna es començarà a oferir a través de les autoritats locals del país a partir de l'u d'agost.