Quines fruites i verdures pot menjar la teva mascota?

Les fruites i verdures poden formar part de l’alimentació de gossos i gats, però sempre amb moderació i sota el criteri del veterinari. Els especialistes recorden que cada animal té necessitats específiques i que certes patologies, dietes prescrites o intoleràncies poden convertir alguns aliments aparentment sans en opcions poc recomanables.
Els experts de Veterinaris Gràcia insisteixen que cal rentar bé qualsevol peça de fruita o verdura abans d’oferir-la, retirar-ne pell, pinyols, llavors i parts dures, i introduir els aliments de manera progressiva. Molts dels aliments per a mascotes que es poden trobar la botiga o al veterinari ja contenen fruites i verdures en la seva composició a causa de la seva riquesa en fibra que, en la justa mesura, és beneficiosa per a l'animal.
Entre les opcions segures i habituals hi ha productes rics en vitamines, fibra i antioxidants, com ara pomes, peres, plàtans, maduixes, nabius, gerds en molt petites quantitats, préssecs sense pinyol i meló o síndria, sempre controlant-ne el sucre. També són adequades verdures com la carbassa cuita, el moniato, les mongetes verdes, el carbassó, el bròquil, la coliflor, les cols de Brussel·les, el cogombre, el pebrot dolç i els pèsols.
Altres aliments com l’api, els espinacs, els espàrrecs, la col i el mango poden consumir-se en petites quantitats, tenint en compte les sensibilitats de la nostra mascota, especialment en animals amb problemes renals o digestius. Algunes fruites i verdures destaquen pels seus beneficis específics, que poden ajudar a combatre alguna de les deficiències que pateixi l'animal. La carbassa ajuda al trànsit intestinal, les pastanagues són bones per la vista i les dents, els nabius i gerds aporten antioxidants, i el moniato i els albercocs, frescos i sense pinyol, contribueixen a la salut del cor.
Tot i així, els veterinaris subratllen que cap d’aquests aliments ha de substituir l’alimentació completa de la mascota i que, en cas de dubte, el millor és consultar sempre amb el professional habitual de referència.