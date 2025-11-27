Desmantellen una xarxa que explotava sexualment dones en centres d'estètica i massatges a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la policia espanyola han desarticulat una organització presumptament dedicada al tràfic de dones per explotar-les sexualment en centres d'estètica i massatges a Barcelona i Marbella. Les actuacions del 16 d'octubre han permès detenir vuit persones i alliberar 18 víctimes, tot i que els agents han identificat tres dones més que encara no han estat rescatades.
Les víctimes estaven obligades a prostituir-se sense descans, patint agressions físiques i sexuals, i arribant a ser tancades en habitacions amb cadenat, sense accés a lavabo, menjar ni beguda durant dies. Les captaven amb un préstec de 6.000 euros que havien de saldar exercint la prostitució tots els dies de la setmana en centres d'estètica i massatges on també es venien substàncies estupefaents.
La xarxa criminal estava formada per vuit persones d'entre 21 i 46 anys que operaven principalment a Barcelona i amb una ramificació a Marbella. La majoria de les dones eren captades al seu país d'origen mitjançant enganys i falses promeses de feina a l'Estat. La xarxa gestionava el trasllat, rebia les víctimes a la seva arribada i les portava als locals on eren obligades a exercir la prostitució.
Disponibles les 24 hores i vivint en condicions infrahumanes
Els policies van fer cinc entrades i escorcolls en immobles i, finalment, el jutge va decretar el tancament dels dos prostíbuls que simulaven ser centres d'estètica i massatges. Van descobrir que les víctimes vivien als mateixos prostíbuls i havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, set dies a la setmana, fins i tot malaltes o durant el període menstrual. Els responsables exercien un control total, les forçaven a consumir drogues per augmentar el rendiment i les castigaven físicament si es negaven a fer serveis sexuals. Estaven vigilades amb càmeres, amb els documents retinguts i sense llibertat de moviment. Se'ls prohibia sortir, escollir clients o rebutjar serveis, i eren obligades a practicar sexe sense preservatiu.
Algunes víctimes van relatar agressions físiques i sexuals davant la negativa a prostituir-se, arribant a ser tancades en habitacions amb cadenat, sense accés a lavabo ni menjar durant dies. Tampoc se'ls permetia anar al metge per tractar les lesions greus derivades de les agressions. A més, els explotadors es quedaven el 50% dels ingressos, al·legant despeses d'allotjament i manutenció, la qual cosa les mantenia en un endeutament perpetu i un estat de dependència total.
Els centres d'estètica també funcionaven com punts de venda de drogues
D'altra banda, els prostíbuls funcionaven també com a punts de venda i distribució de cocaïna, i els agents van determinar que part dels ingressos procedien d'aquesta activitat. El líder de la xarxa creava empreses per simular una activitat legal, registrant els locals com a centres d'estètica i massatges.
Durant els escorcolls, es van intervenir 44.455 euros en efectiu, uns 100 grams de cocaïna, 10.158 de marihuana, una motocicleta, un rellotge Rolex, 11 telèfons mòbils, material informàtic i abundant documentació que els relacionava amb els fets investigats. També es van bloquejar els actius financers de l'organització. Finalment, els detinguts van passar a disposició judicial el 18 d'octubre.