Detecten xinxes en diverses habitacions de la secció oberta de la presó de dones de Barcelona

El Departament de Justícia ha detectat i està tractant la presència de xinxes en diverses habitacions de la secció oberta del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, segons han indicat fonts de la conselleria. La detecció inicial es va fer a l'abril en una habitació.

Davant d'aquesta situació, es va activar el protocol pertinent i una empresa especialitzada va fer un primer tractament químic, que no va resultar efectiu. Es van identificar afectacions en més habitacions, que es van tancar preventivament fins a ser inspeccionades i en cas positiu tractades. Al juny es va iniciar un nou tractament i, segons Justícia, la situació ha millorat. En total s'han trobat xinxes i s'han tractat 10 de les 20 habitacions inspeccionades des de l'abril.

El nou tractament s'està fent amb productes químics diferents, que requereix que les habitacions romanguin tancades durant 15 dies i completament buides de roba o altres materials tèxtils. Passat aquest termini són inspeccionades de nou. Actualment, hi ha cinc habitacions que han estat tractades i han de superar el període de seguretat de 15 dies per tornar a ser inspeccionades i poder ser reobertes.

SICAP-FEPOL denuncia la situació

Des del sindicat de presons SICAP-FEPOL han assegurat que la situació és "insostenible i absolutament intolerable". Segons assegura en un comunicat, s'han concedit permisos extraordinaris als interns perquè no pernoctin al centre. Això és per al sindicat una mostra de "manca de previsió i de resposta efectiva" per part de la direcció i del Departament de Justícia.

D'altra banda, ha assegurat que una treballadora ha patit també picades que són compatibles amb les de xinxes. "És inadmissible que el personal penitenciari i els interins estiguin exposats a aquest risc biològic sense que s'hagin aplicat mesures correctores ni protocols de seguretat", afirma SICAP-FEPOL al comunicat.

El sindicat ha criticat la "inacció" de l'administració davant d'aquesta situació i ha reclamat una desinsectació total, l'avaluació dels riscos laborals que comporta la situació, que es doni tota la informació al respecte i que s'assumeixin responsabilitats. De fet, ha demanat el cessament immediat del director general de serveis penitenciaris, José María Montero, per la seva "incompetència".