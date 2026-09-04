Detenen la mare del nadó trobat mort en un edifici de la Mina

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous una dona presumptament relacionada amb la mort del nadó trobat aquest dimecres en un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besos. Segons ha pogut saber l'ACN, l'arrestada és la mare i té 33 anys. Els fets van tenir lloc cap a les 13.00 hores de dimecres, quan la policia van rebre un avís per la localització del cos sense vida de l'infant dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina.
Diverses patrulles es van desplaçar al lloc i van localitzar el cos en un bloc de pisos. També es van activar diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets.
Què sabem i què no?
Els fets van tenir lloc aquest dimecres al migdia, entre les 13 hores i les 14 hores, quan una persona va alertar de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang al replà de l'escala d'un bloc de pisos del carrer Llevant, al barri de la Mina. Els Mossos es van trobar el cos sense vida de l'infant, l'edat del qual no ha transcendit, i van obrir una investigació per esclarir els fets. Ara, la detenció de la mare implica un pas més en el cas, ja que podria estar relacionada amb la mort del nadó.
Un altre nadó mort al Montsià
Aquest setmana un altre nadó ha mort al Montsià. Després de diversos dies d'inspecció a un habitatge de Santa Bàrbara per veure si en troben les possibles restes de l'infant, els Mossos les van identificar al pis aquest dijous a la tarda, després de portar els pares del petit a l’immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d’Amposta.