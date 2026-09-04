El TSJC es resisteix a amnistiar Jové i Salvadó malgrat la sentència d'Europa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no en té prou amb l'última sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i es resisteix a amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvadó pels preparatius de l'1-O. El TSJC ha desestimat les peticions dels dos dirigents d'ERC i ha decidit mantenir les qüestions prejudicials a Luxemburg sobre si es pot amnistiar o no la malversació del procés, malgrat que el tribunal europeu ja ha dit que no vulnera el dret europeu.
En la resolució, avançada per VilaWeb i difosa pel TSJC, la sala civil i penal que pilota la causa de Jové i Salvadó admet que la sentència de Luxemburg permet donar resposta a alguns dels dubtes que tenen els jutges, però assenyala que "la naturalesa dels procediments" -és a dir, la causa del Tribunal de Comptes i la del TJSC- "difereix radicalment" i això fa que, per ara, no es pugui aplicar la sentència europea directament en aquesta causa, com demanaven les defenses.
Com ho argumenten? D'una banda, la causa de Jové i Salvadó encara no ha estat jutjada, a diferència de la causa per les despeses de l'1-O del Tribunal de Comptes. El cas dels preparatius del referèndum, diuen els jutges, ha de resoldre una acusació penal per malversació, i consideren que la sentència europea "no arriba a respondre a totes les reserves" que té el TSJC sobre l'aplicació de l'amnistia. Per això, consideren que cal mantenir les preguntes i esperar que el TJUE hi doni una resposta específica.
A partir d'aquí, tot continua igual. La causa contra Jové i Salvadó continua aturada a l'espera d'Europa, que pot decidir entrar al fons de les prejudicials del TSJC o bé remetre's a la resposta que va donar pel Tribunal de Comptes. A la pràctica, els dos dirigents d'ERC continuaran sense ser amnistiats.
La decisió no era la que preveien els advocats dels dos dirigents independentistes. Andreu Van den Eynde i Ramon Setó apuntaven, en una entrevista a Nació, que si la resolució del TJUE era favorable, com ha estat el cas, l'amnistia a Jové i Salvadó havia de ser automàtica. El TSJC va dir que tots dos eren "amnistiables", però que tenia dubtes sobre la constitucionalitat -que ja han estat resolts pel Tribunal Constitucional- i sobre l'encaix europeu. Aquests segons, continuen pendents de resoldre.