El TSJC aplica l'indult a Laura Borràs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha executat l'indult parcial de Pedro Sánchez a Laura Borràs. La decisió del govern espanyol es va prendre abans de l'estiu i ara, en la represa del curs judicial, la sala civil i penal que va condemnar l'expresidenta del Parlament per falsedat documental i prevaricació ha fet efectiva la decisió. Borràs continuarà inhabilitada, però desapareix el risc d'entrar a presó.
El TSJC proposava l'indult de la pena de presó que sobrepassés els dos anys, o sigui dos anys i mig, cosa que ara permetrà a l'expresidenta del Parlament eludir l'ingrés al centre penitenciari. Segons els magistrats que la van jutjar i condemnar, els quatre anys i mig de presó, que són el mínim de la meitat superior pel delicte continuat de falsedat documental, són "desproporcionats i excessius" pels fets que realment va fer Borràs. Malgrat no entrar a presó, però, la inhabilitació sí que persisteix.
Quan Sánchez va prendre la decisió, l'expresidenta del Parlament va lamentar, precisament, que continuarà sense poder exercir cap càrrec públic i va reivindicar que no ha estat ella qui ha demanat el perdó, sinó el propi tribunal. "Es pot considerar que acaba el malson de creure que em podia veure privada de llibertat sense haver comès mai cap delicte", va dir l'exlíder de Junts, que manté que no es tracta d'un punt i final perquè mantindrà la lluita a instàncies europees.
Borràs va ser condemnada a quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació per les irregularitats en els contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. La sentència va ser més dura amb Borràs que amb els altres dos acusats, l'informàtic Isaías Herrero -dos anys de presó- i Andreu Pujol -un any i dos mesos de presó-. Tots dos havien pactat rebaixes de penes amb la Fiscalia a canvi d'incriminar Borràs.