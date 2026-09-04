Telefónica ven la històrica seu de la Gran Via de Madrid al «rei dels centres comercials»

L'edifici històric del número 28 de la Gran Via de Madrid ha estat, durant un segle, un gran referent estètic i tecnològic de l'urbanisme madrileny i un símbol característic de la ciutat. Coneguda principalment per ser la seu històrica de Telefónica, aquesta majestuosa estructura de pedra i metall ha fet també de refugi durant la Guerra Civil i escenari de llegendes urbanes com la del fantasma Goyito.
Ara, però, Telefónica ha venut el gratacel al "rei dels centres comercials", l'empresari Tomás Olivo, per entre 120 i 180 milions d'euros. La propietat passa a General de Galerías Comerciales i es transformarà per esdevenir un centre comercial al centre de Madrid, tal com ha informat El Confidencial aquest dijous.
La nova propietat ha assegurat que en respectarà l'estructura i l'arquitectura neobarroca exterior, que es mantindrà intacta respecte a com va ser construïda els anys 20 del segle passat per la firma novaiorquesa ITT. De fet, es tracta d'un edifici inclòs en el catàleg de protecció municipal de l'Ajuntament de Madrid.
L'oficina de Hemingway durant la Guerra Civil
Al seu torn, Telefónica no desapareixerà de l'edifici, ja que llogarà un espai al qual es considera el primer gratacel edificat a Europa, amb unes obres que es van completar entre el 1926 i el 1929. Per tot plegat, va ser un objectiu de les forces colpistes a la Guerra Civil i va rebre més de 120 impactes de projectils pesants durant la guerra.
De fet, va acollir l'oficina de censura de premsa internacional del govern de la República espanyola en el transcurs de la Guerra Civil. Hi van treballar corresponsals estrangers com Ernest Hemingway, John Dos Passos, Josephine Herbst o Antoine de Saint-Exupéry, autor d'El petit príncep.
La llegenda de Goyito
L'antiga seu de Telefónica a Madrid també és l'escenari de la llegenda urbana del Goyito, l'esperit d'un infant que es passeja entre els pisos 9 i 13 i obre i tanca els llums per atemorir els veïns. Els rumors i els testimonis que asseguren que hi ha una presència paranormal han engrandit durant dècades la importància de l'edifici.