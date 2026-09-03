Sense estudis i 3.000 euros al mes: la feina amb millor projecció per als estudiants amb dubtes

Tenir una bona feina, amb un bon salari i que et permeti gaudir de la vida és l'objectiu de tots els catalans. Un objectiu, però, no sempre fàcil d'assolir i que genera molta incertesa i, de retruc, angoixa. Generalment, aquestes preocupacions arriben amb l'edat, però els primers dubtes ja se sembren en els joves durant la seva etapa com a estudiants, ja que molts es decanten per carreres professionals que els puguin garantir una bona feina posterior. Fins i tot, alguns deixen d'estudiar per només treballar i no sempre acaben trobant feina. Això els passa, sobretot, a aquells joves que tenen molts dubtes sobre com volen construir el seu futur.
Hi ha una gran varietat d'oportunitats per als que no han tingut la possibilitat de completar estudis superiors o ni tan sols l'educació secundària obligatòria (ESO). Tot i que el mercat valora la formació acadèmica, hi ha sectors on l'experiència, la formació pràctica breu o les habilitats personals pesen més que un títol.
Una gran opció per aquests casos és fer-se electricista professional, ja que és una professió que no requereix acreditar estudis bàsics ni superiors, sinó que només cal fer una formació prèvia d'entre dos i quatre mesos. Amb aquesta feina, la qual pots fer durant tota la vida, el sou pot oscil·lar entre els 2.800 i els 3.000 euros al mes. D'aquesta manera, doncs, és una professió amb gran projecció per aquells estudiants que estan fets un mar de dubtes i no tenen clar com volen encarrilar la seva vida.
Quants joves ni estudien ni treballen?
Segons dades del Ministeri d'Educació, prop del 13% dels joves entre 18 i 24 anys no completen la secundària ni cursen estudis posteriors. La manca de motivació, l'entorn familiar o la necessitat d'incorporar-se al mercat laboral són els factors principals que expliquen aquest fenomen. Davant d'aquesta situació, hi ha algunes formacions professionals que poden ajudar-los a trobar una feina amb un bon sou i que no requereixi uns estudis de llarga durada.
A banda d'electricista, altres bones opcions són tècnic de climatització o instal·lador de plaques solars, dues feines que van a l'alça a causa de l'impuls de les renovables i el canvi climàtic. Són feines que ofereixen sous d'entre 2.200 i 2.600 euros al mes.