Tot el que has de saber del val escolar per al curs 2026-2027: terminis, beneficiaris i material disponible

El retorn de les vacances no acostuma a ser fàcil. Després de dies sense obligacions laborals o acadèmiques, toca tornar a cenyir-se a un horari estricte i afrontar els reptes del nou curs. Si bé, les dificultats van més enllà de l'adaptació a la nova rutina, ja que aquesta és una de les èpoques de més despesa a les llars amb infants. Per això, les administracions despleguen alguns ajuts com el val escolar de la Generalitat.
Què és el val escolar de la Generalitat?
Consisteix en una dotació de 60 euros per alumne, distribuïts en dos vals de 30 euros cadascun, per pal·liar les despeses derivades de l'adquisició de material per al curs acadèmic. La partida pressupostària de la Generalitat destinada al programa és de 50 milions d’euros, la mateixa xifra que el curs anterior. Si bé, el funcionament no és senzill i està subjecte a un conjunt de normes i requisits.
Qui es pot beneficiar del val escolar?
El val escolar s'adreça a l'alumnat escolaritzat a primària, secundària i grau bàsic, en centres públics, concertats o d’educació especial durant el curs 2026-2027. No hi ha límit de renda familiar i l'ajut s'atorga de manera universal a tots els alumnes matriculats en aquests nivells.
Què es pot comprar i què no amb el val escolar
Aquests vals permeten adquirir els següents materials acadèmics:
- Llibres de text i diccionaris.
- Literatura infantil i juvenil.
- Material de papereria i escriptura.
- Motxilles, estoigs i jocs educatius.
- Petits instruments musicals.
- Perifèrics bàsics: teclats, ratolins, auriculars i calculadores.
No es poden bescanviar per altres articles com:
- Roba de vestir o calçat no esportiu o escolar.
- Dispositius electrònics grans: ni portàtils ni tauletes.
- Productes d'alimentació o ús personal.
- Abonament de quotes de sortides o excursions de l'AMPA o l'AFA.
Calendari i pas a pas per gaudir del val escolar
A partir del 16 de juny, les famílies van començar a rebre els vals per correu electrònic, que s’han d’activar a la web valescolar.cat abans de bescanviar-los. Si algú no ha rebut la comunicació, sempre pot adreçar-se a aquesta mateixa web per poder-los obtenir.
Aleshores, cal decidir la modalitat d'ús. D'una banda, es pot cedir el val a l'escola perquè organitzi la compra del material sol·licitat. Es pot cedir un o els dos vals des del mateix web abans del 18 de setembre i el centre ho descomptarà de la quota de material. D'altra banda, es pot descarregar els vals al mòbil o imprimir-los per presentar-los a la caixa de les llibreries i papereries adherides, que estan recollides al cercador d'establiments del web.