Detenen tres persones per fer grafitis a la nova flota de trens d'FGC

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny tres persones i n’han denunciat una quarta per pintar grafitis en un tren nou destinat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El tren, que es trobava en fase de proves a Mataró i circulava en horari nocturn per verificar-ne el correcte funcionament, forma part de la nova flota destinada a la futura línia ferroviària que connectarà la ciutat de Barcelona amb les terminals T1 i T2 de l'aeroport del Prat.\r\n\r\nTal com afegeix la policia a través d'un comunicat, els perjudicis comesos en aquest tipus de delictes no només afecten negativament l’operador ferroviari, sinó que també agreugen el servei de circulació i, per tant, la ciutadania, "que és qui acaba patint les conseqüències de la manca de trens i dels retards", segons referma el comunicat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nFGC es disculpa per «sortir cinc segons abans de l'horari»\r\n\r\n