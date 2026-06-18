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Societat

Detingut un home per córrer amb un ganivet per Sarrià-Sant Gervasi

Els Mossos l'han reduït fent ús d'una pistola tàser

  • Imatge d'arxiu del districte Sarrià-Sant Gervasi -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juny de 2026 a les 13:36

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per córrer pel districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona amb una arma blanca a la mà i amenaçar diversos vianants i agents de la policia. Ho ha avançat El Caso i ho han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets han passat a les 11.44 hores quan, per motius que es desconeixen, l'individu ha començat a caminar pel carrer de Mandri amb un ganivet a la mà i ha increpat algunes persones.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos, de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'home s'ha desplaçat fins a la cantonada amb la ronda del General Mitre i, en veure la policia, ha intentat fugir.

L'incident ha derivat en una persecució en direcció al carrer de Muntaner en què agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos han intentat aturar l'home fent ús de les seves armes reglamentàries.

Finalment, l'han pogut interceptar a l’altura de la Via Augusta i l'han reduït amb una pistola d'electroxoc. Segons ha pogut saber l’ACN, es tracta d’un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. 

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