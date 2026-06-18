Detingut un home per córrer amb un ganivet per Sarrià-Sant Gervasi

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per córrer pel districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona amb una arma blanca a la mà i amenaçar diversos vianants i agents de la policia. Ho ha avançat El Caso i ho han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets han passat a les 11.44 hores quan, per motius que es desconeixen, l'individu ha començat a caminar pel carrer de Mandri amb un ganivet a la mà i ha increpat algunes persones.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos, de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'home s'ha desplaçat fins a la cantonada amb la ronda del General Mitre i, en veure la policia, ha intentat fugir.\r\n\r\nL'incident ha derivat en una persecució en direcció al carrer de Muntaner en què agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos han intentat aturar l'home fent ús de les seves armes reglamentàries.\r\n\r\n\r\n🔴ÚLTIMA HORA | Amenaça amb un ganivet de grans dimensions diversos vianants al carrer de Mandri.\r\n\r\nEls Mossos han detingut l'home, que té un possible trastorn mentalhttps://t.co/bM7xCG9Cfo pic.twitter.com/B9xdsdOEJR\r\n— btv notícies (@btvnoticies) June 18, 2026\r\n\r\nFinalment, l'han pogut interceptar a l’altura de la Via Augusta i l'han reduït amb una pistola d'electroxoc. Segons ha pogut saber l’ACN, es tracta d’un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTroben un cos dins d'una nevera durant un escorcoll per trobar un presumpte agressor sexual\r\n\r\n