Detingut un home per matar el seu fill de tres anys i la seva dona a València

Un home ha estat detingut aquest dimecres a Algemesí, un poble al sud de València, acusat d'haver matat la seva dona i el seu fill de tres anys. Des de la delegació del govern espanyol han confirmat les morts i es resta a l'espera de confirmar l'assassinat com un crim masclista.

Segons expliquen fonts policials, els fets han succeït vora les sis del matí quan les autoritats s'han presentat al domicili després que el 112 rebés una "trucada per discussió familiar". Els agents policials i els sanitaris han practicat maniobres de reanimació al menor, però no han pogut salvar-li la vida. L'home, de 34 anys, ha estat detingut per agents de la policia nacional i policia local com a presumpte autor dels fets.

Per ara, el grup d'homicidis de la brigada provincial de la policia judicial de València s'ha fet càrrec de les indagacions per aclarir els fets. I, per altra banda, des de la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere han assenyalat que estan recollint totes les dades d'aquest crim.