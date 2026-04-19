Detinguts dos homes per vendre drogues relacionades amb el Chemsex a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir aquest dijous dos homes de 39 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en el vessant de tràfic de drogues. La investigació apunta que els arrestats venien drogues habitualment associades amb trobades sexuals, una pràctica coneguda com a Chemsex, i obtenien "importants beneficis econòmics". En concret, llogaven pisos turístics per estades de cap de setmana o de 3 o 4 dies, i des d'allà distribuïen els estupefaents. Com que mai ho feien des del mateix lloc, no aixecaven sospites entre els veïns i dificultaven l'acció policial. Un dels investigats acumulava quinze detencions per tràfic de drogues.
La investigació va començar el maig de l'any passat, arran de la detenció d'un home per part d'agents de la Guàrdia Urbana de l'Eixample. Al detingut li van intervenir diverses quantitats de substàncies estupefaents. Arran del cas, es va constituir un Equip Conjunt d’Investigació integrat per ambdós cossos policials que va permetre localitzar un punt de venda molt concorregut en un pis de l’Eixample, i es van fer gestions per determinar l'origen de la droga.
El dia 16 d’abril, coincidint amb les detencions, es van fer diferents entrades i registres en dos domicilis als districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc i en un traster de l'Eixample.
En total, es van intervenir més de 233 grams de Ketamina, 53 grams de tusi, 213 grams de mefedrona, 250 grams de metamfetamina, més de 17 grams de MDMA, més de 91 grams de pastilles d'èxtasi, més de 23 grams de cocaïna, 346 grams de cristall, 4 litres de GHB, 19 pots de poper, 9 tripis d’LSD, 5 balances de precisió i estris de manipulació i dosificació de substàncies estupefaents i 27.825 euros en efectiu. Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 18 d’abril.