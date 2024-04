Les deu millors ciutats del món per als vianants, segons un estudi

Fer unes ciutats més amables per a les persones que hi caminen és un debat constant, especialment en llocs tan massificats i amb tants vehicles com és, per exemple, Barcelona. Els espais verds s'han de combinar amb les carreteres i no és fàcil encaixar-ho urbanísticament.

Sigui com sigui, hi ha ciutats que saben fer-ho millor o pitjor i això és el que ha avaluat un estudi de Compare the Market, que ha tingut en compte factors com la seguretat, el nombre de rutes per caminar, el preu del transport públic o els espais sense cotxes, entre altres factors.

I el primer premi ha estat per Múnic, de la qual se n'ha valorat un centre adaptat als vianants, amb un bon nivell de seguretat i rutes extenses per a bicicletes. Al podi que encapçala la ciutat alemanya l'acompanyen en segon lloc Milà i en tercera posició Varsòvia.

De les primeres posicions també destaca que el top-10 està monopolitzat per Europa, excepte en la sisena posició, que és per a Tòquio. La resta del rànquing el conformen Hèlsinki, París, Madrid, Oslo, Copenhaguen i Amsterdam. Es desconeix quina és la posició de Barcelona, ja que l'estudi només fa referència als primers llocs.