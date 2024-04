Gairebé la meitat de famílies de l'àrea metropolitana no arriben a cobrir les necessitats bàsiques

La situació econòmica de les famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s'ha tornat més exigent, un any més. Els preus a l'alça de l'habitatge o els productes de primera necessitat han elevat la mitjana del salari de referència per cada adult fins als 1.516 euros, en relació als ingressos mínims que ha de tenir una llar de mitjana per viure dignament. La xifra és un 4,76% més alta que el 2022. Aquesta dada és una mitjana. A cada municipi i segons la composició de la família, aquest "salari de vida" va canviant. No és el mateix el que necessita una mare sola amb tres fills que dos adults sense càrregues. Estudiant tots els supòsits, però, l'informe anual de l'AMB calcula que un 43% de la població queda per sota del ingressos que necessita perquè la seva família visqui amb dignitat. A la ciutat de Barcelona la dada s'eleva fins al 45%.

És a dir, que gairebé la meitat de les llars de l'entorn metropolità no té un sou prou digne per cobrir les necessitats mínimes que apleguen l'habitatge, els aliments, el transport, l'educació, la higiene, un mínim oci o poder fer front a alguna despesa extraordinària. En concret, les que més pateixen la distància entre el que ingressen i el que necessiten són les famílies monoparentals i les persones que viuen soles.

A més, segons recull l'Agència Catalana de Notícies (ACN), aquest greuge creixent s'explica per l'encariment de productes d'alimentació i de les despeses de la llar, amb una pujada del pressupost del 10% i del 8,1%, respectivament. En aquest sentit, l'any passat fer la compra va ser de mitjana 56,38 euros mensuals més car que al 2022, i pagar els subministraments bàsics de la llar va costar 19,87 euros menys cada més. Les despeses associades a l'alimentació i els subministraments van representar el 34% del salari de referència. Les millores de l'habitatge o la compra d'electrodomèstics també van pujar, un 18%, fet que suposa tres punts respecte el 2022.

El transport va ser més econòmic, suposant un 2% del pressupost, per la baixada del preu dels títols o la gratuïtat de Rodalies. Unes mesures que també s'han prorrogat de cara al 2024.

En matèria d'habitatge cal recordar que el preu del lloguer no ha parat d'escalar els darrers anys i que les últimes dades, prèvies a l'aplicació de la regulació de lloguers, encara mostraven nous rècords del preu dels arrendaments. Davant aquesta realitat, el Banc d'Espanya ja va advertir que la meitat de llogaters de l'Estat estaven en risc de pobresa. Ara, un nou informe de l'AMB camina en una línia similar.