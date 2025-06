Dia de l'orgull LGTBIQ+ a Barcelona i Catalunya: les millors maneres de celebrar la jornada

El 28 de juny de 1969, una batuda policial al bar Stonewall de Nova York contra persones del col·lectiu LGBTIQ+, aleshores il·legalitzat, va desfermar un seguit de revoltes contra els abusos policials que van rebre el nom de la Rebel·lió de Stonewall. Els agents no van poder contenir els aldarulls durant les tres nits següents i els fets van donar peu a la reivindicació del col·lectiu. L'any vinent, es va commemorar aquesta data per primera vegada, en el que avui es coneix com el Dia Internacional de l’Orgull o per l’Alliberament LGBTI+.

A Catalunya la primera manifestació per l’alliberament LGTBIQ+ es va produir el 26 de juny del 1977, organitzada pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya, i s’hi van sumar diverses organitzacions feministes, veïnals, sindicats i partits polítics. La manifestació va ser dissolta per la policia en un moment en què les pràctiques homosexuals i el transvestisme continuaven il·legalitzades i perseguides.

Enguany, a Barcelona i al conjunt de Catalunya es torna a celebrar la jornada amb múltiples actes, manifestacions, desfilades i activitats culturals i esportives, que s'allargaran fins al 19 de juliol en el marc del Pride Month -Mes de l'Orgull-. En el cas de la ciutat comtal, destaquen la manifestació unitària des de la Gran Via de les Corts Catalanes fins a l'Arc de Triomf, així com els concerts a la plaça de Catalunya i a la plaça Universitat. Si bé, el programa inclou fins a 60 activitats només a Barcelona i moltes més a la resta del país.

Pride Barcelona 2025: activitats i dates

Entre el 28 de juny i el 16 de juliol, Barcelona serà l'escenari de múltiples activitats diverses per a tots els públics. La majoria es concentren en el primer cap de setmana, el 28 i 29 de juny, però n'hi haurà de repartides per tot el calendari. A continuació, apuntem les més destacades, tot i que es pot consultar el programa sencer per barris i les activitats que organitzen els museus de la ciutat.

Dissabte 28 de juny

Torneig de futbol LesGirls: de 10:00 hores a 14:00 hores, es juga el primer torneig de futbol organitzat per l'associació LesGirls a la plaça Karl Marx de Valldaura.

Giselle, al Teatre Condal: els amants del teatre estan convocats a les 17:00 hores per gaudir d'una història atemporal d’amor, traïció i redempció, explicada a través de la dansa.

Dipòsit ple, al Teatre Gaudí: l'alternativa és a les 19:00 hores, amb una representació que tracta el xoc, l'abstinència (emocional i física), la crisi identitària, els alts i baixos, la pena i els bons records.

Diumenge 29 de juny