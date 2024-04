La diferència d'edat que ha de tenir una relació perquè funcioni, segons un estudi

Sempre s'ha dit que l'amor no té edat. Que l'amor ho pot tot i que els anys només són un número. Si bé, la ciència ara ho desmenteix. Un nou estudi de la Universitat d'Emory, als Estats Units, a partir de dades de l'aplicació de cites Bumble ha determinat quina és la diferència d'edat màxima perquè una relació amorosa funcioni.

I és que després d'analitzar dades de més de 3.000 persones, els investigadors han determinat que les parelles amb més divorcis són les formades per membres amb una diferència d'edat més important, mentre que les més exitoses són les nascudes el mateix any o amb un any de diferència. Així, el 28% de les parelles que es porten cinc anys se separen, per un 39% de les que es porten 10 anys. Quan la diferència és de 20 anys, la taxa de divorcis s'eleva fins al 95%.

D'altra banda, les parelles amb una proximitat d'edat de menys d'un lustre es divorcien en un 18%, mentre que les que es diferencien per un any o menys redueixen la taxa fins al 3%. Els autors de l'estudi atribueixen aquests resultats al fet que estar en una etapa de la vida similar i afrontar els mateixos reptes vitals fa que existeixin més punts en comú, quelcom idoni perquè una relació sigui exitosa.