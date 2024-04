És la millor hora per fer esport si vols baixar de pes, segons un nou estudi

És igual l'hora del dia l'exercici sempre és bo, per la qual cosa les recomanacions és que tothom ha de fer alguna activitat esportiva sense mirar el rellotge. No obstant això, des de fa anys ciència intenta determinar en quin moment durant el dia és més beneficiós per a la salut. Un nou estudi del Centre Charles Perkins de la Universitat d'Austràlia ha pogut determinar, a través d'un assaig clínic amb gairebé 3.000 persones, quin és el millor moment per fer esport i exercici per baixar pes.

La investigació ha avaluat l'associació entre el moment de fer activitat física aeròbica de moderada a vigorosa (MVPA) i el risc de malaltia cardiovascular (ECV), malaltia microvascular (MVD) i mortalitat per totes les causes en adults amb obesitat i un subconjunt amb obesitat i diabetis tipus 2 (diabetis tipus 2). Els resultats han determinat una franja horària concreta.

Quina és la millor hora?

El text, publicat a la revista Diabetes Care, ha conclòs que realitzar la major part de l'activitat física diària a la nit està completament relacionat amb els majors beneficis possibles per a la salut de les persones que viuen amb obesitat o intenten baixar de pes. "L'exercici físic no és de cap manera l'única solució a la crisi d'obesitat, però aquesta investigació suggereix que les persones que poden planificar la seva activitat en certs moments del dia poden compensar millor alguns d´aquests riscos per a la salut", ha explicat el Dr. Angelo Sabag, professor en Fisiologia de l'Exercici a la Universitat de Sydney i participant de la investigació.