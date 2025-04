Diversos detinguts a Barcelona i Girona en una operació internacional contra l'explotació sexual infantil

La Guàrdia Civil ha detingut 10 persones en diferents punts de l'Estat en el marc d'una operació internacional contra l'explotació sexual infantil a internet. Els arrestos s'han produït a Barcelona, Girona, Pontevedra, Guipúscoa, Jaén, Málaga, Las Palmas i Córdoba; després d'una setmana d'acció conjunta, sota la coordinació de l'Europol i amb la col·laboració dels cossos policials d'11 països europeus més.

La investigació continua oberta, però de moment hi ha 166 arrestats arreu d'Europa i, al conjunt de l'estat espanyol, s'han fet 11 registres domiciliaris i s'han identificat els responsables de delictes relacionats amb agressions sexuals a menors i amb la producció, possessió i distribució de material d'abús sexual infantil.

La Guàrdia Civil ha destacat que l'operació ha suposat un cop important a les xarxes internacionals d'explotació sexual infantil a internet. En total, s'han fet 774 registres domiciliaris i s'han interceptat més de 6.000 dispositius electrònics. A més, s'han intervingut més de 594.000 arxius d'imatges i vídeo d'abusos sexuals a menors.

L'operació, denominada Fever, s'ha dut a terme entre el març i l'abril. Ha estat impulsada per l'Oficina Central de Ciberdelinqüència de la Policia de Polònia, en col·laboració amb Europol i J-CAT; i ha comptat amb la participació de 12 països europeus: Espanya, Dinamarca, Estònia, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Romania, Suècia, Bulgària i Polònia. També hi han intervingut agències internacionals com l'FBI, el Departament de Seguretat Nacional (HSI) i el Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats dels Estats Units.