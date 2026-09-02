Dos detinguts per un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva presumpta relació amb un tiroteig aquest dimecres de matinada a l'Hospitalet de Llobregat, segons ha publicat El Caso i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) fonts policials. La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles.\r\n\r\nEn arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació amb els fets. La policia catalana ha obert una investigació sobre els fets. Segons les primeres informacions, no consten ferits i no s'ha trobat cap arma de foc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nParlon confirma que els dos detinguts per la mort a Manresa són nascuts a Catalunya Gerard Mira\r\n\r\n