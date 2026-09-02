Dos ferits greus en accidents de trànsit a la C-32 i l'AP-7

Dues persones han resultat ferides greus en dos accidents de trànsit aquest dimecres al matí. En primer lloc, una dona ha resultat ferida en estat greu per un accident entre un turisme i una motocicleta a l'AP-7 a Mollet del Vallès en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar un carril i ha provocat retencions.\r\n\r\nEn segon lloc, un motorista ha resultat també ferit en estat greu en un accident a la C-32 a Mataró. En aquest cas també s'ha hagut de tallar un carril en sentit Barcelona i s'han registrat retencions de dos quilòmetres. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els dos ferits i els ha traslladat a l'Hospital de Sant Pau i al de Mataró, respectivament.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCinc anys sense peatges: menys accidents i més trànsit a l'AP-7\r\n\r\n