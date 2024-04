Aquesta és l'edat en què realment som vells, segons un estudi

Diuen que l'edat només és un número, que l'important és com s'arriba i com s'enfronta cada moment de la vida. Però això són idees que fan més referència a l'aspecte mental o social, ja que el nostre cos sí que detecta que envellim i això implica que no funciona d'igual manera.

En aquest sentit, un estudi de la Universitat de Stanford ha trobat l'edat en què oficialment es pot considerar que una persona és vella: a partir dels 78 anys. És en aquesta edat, segons la investigació publicada a la revista científica Nature Medicine, quan els nivells de proteïnes en el plasma sanguini pateixen canvis dràstics.

Això implica un envelliment accelerat, segons els autors de l'estudi, que han analitzat el plasma de 4.000 persones en edats compreses entre els 18 i els 95 anys. Arran dels resultats, van interpretar que hi ha tres etapes en el procés d'envelliment.

En primer lloc, hi hauria una primera edat adulta entre els 34 i els 60 anys en què els canvis biològics són més aviat lleus. Després vindria la maduresatardana, entre els 60 i els 78 anys, en què ja apareixen signes d'envelliment en el cos. Per últim, s'entraria en l'etapa dels 78 anys en què l'envelliment físic i mental ja es fa evident.

Ara bé, l'equip de la investigació també matisa que tot plegat són estimacions aproximades, ja que depèn de les rutines de cada persona l'estat de la seva salut, amb factors de rellevància com l'exercici, l'alimentació i l'estatmental.