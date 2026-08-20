El Departament d'Educació anunciarà més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius, segons avança El Periódico i han confirmat fonts del Departament a l'ACN. Educació farà aquests anuncis i en concretarà els detalls els pròxims dies en una roda de premsa prèvia a l'inici del curs 2026-2027. La consellera Esther Niubó exposarà mesures per millorar les condicions dels professors, un increment "substancial" de les aules d'acollida a alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres.\r\n\r\nPrecisament l'inici del curs, el 8 de setembre, començarà amb vaga als centres públics, tal com ja va acordar l'Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) en una trobada al juliol amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS. Aquesta setmana la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va dir a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui la vaga prevista per al primer dia de curs als centres educatius, i va denunciar que no hi ha negociació amb el Departament d’Educació. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls sindicats educatius descarten desconvocar la vaga del primer dia de curs Gerard Mira\r\n\r\n