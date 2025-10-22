El «baby boom» requerirà duplicar el nombre de places en residencies i 26.000 nous professionals

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) estima que es necessitaran 80.000 places més en residències i 26.000 professionals més el 2035, amb l'arribada de la generació del baby boom a la tercera edat. Això és el que apunta un estudi socioeconòmic fet per l'entitat sobre l'atenció per a persones en situació de dependència a Espanya. Actualment, hi ha 63.213 places residencials i 20.177 places diürnes. L'entitat avisa de manca de professionals i de finançament i alerta que la integració sociosanitària "no està funcionant" a les residències. "La coordinació real de la qual ens han parlat encara no està funcionant", ha apuntat la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, que ha alertat, entre d'altres, de manca d'infermeres i auxiliars.
L'informe d'ACRA avisa que el creixement anual de persones grans es doblarà els pròxims anys a Espanya, amb un increment anual del 2,48% per l'arribada del baby boom a la tercera edat. A més, Catalunya, amb altres comunitats com Andalusia, la Comunitat de Madrid o el País Valencià, és de les que més persones grans té en xifres absolutes per l'elevada densitat de població. Segons l'informe, les persones majors de 80 anys representaran el 6% de la població, però la xifra s'elevarà al 7,11% el 2035 i al 10,05% el 2050.
Actualment, la llista d'espera per accedir a una plaça residencial es troba en 18.787 persones, segons la darrera dada facilitada pel Departament de Drets Social i Inclusió, i ACRA atribueix aquesta llista d'espera al "dèficit de finançament i l'oferta insuficient de places".
L'anàlisi d'ACRA remarca que el temps mitjà des de la sol·licitud de dependència fins a la resolució de la prestació és de 275 dies i la llista d'espera per ser beneficiari de PIA, el pla individual d'autonomia, on es fa una proposta concreta a l'usuari del servei o prestació que els pertoca i el càlcul econòmic corresponent, un cop valorat el grau de dependència, és de 38.002 persones, la més alta de l'Estat.
"Un dels moments més difícils" des de la covid
La presidenta d'ACRA ha advertit que les residències estan vivint "un dels moments més difícils" des de la covid. Ha apuntat que tenen dificultats per trobar personal perquè els professionals com les infermeres o les auxiliars opten per anar al sistema sanitari per les condicions laborals. És per aquest motiu que l'entitat demana apostar per un conveni únic per retenir els professionals als centres residencials. L'associació també proposa agilitzar l'homologació de títols estrangers.
Pel que fa a la integració sociosanitària, Pascual ha advertit que alguns CAP no estan donant servei a les residències i ha subratllat que l'atenció a les persones grans és una "responsabilitat conjunta" amb els CAP. "Tenim persones malaltes, al final de la vida, que necessiten molta atenció sanitària i necessitem metges i infermeres. És clau que funcioni molt bé aquesta integració o la fes directament Salut", ha insistit.
Atenció domiciliària
Davant les necessitats per l'envelliment de la població, una de les opcions que planteja l'entitat és allargar al màxim l'estada a casa. L'informe indica que l'oferta d'atenció domiciliària a Catalunya atén 67.316 persones, amb un índex de cobertura del 4,3% per a majors de 65 anys el 2023. Es tracta d'un percentatge inferior a l'estàndard europeu, que es troba en el 10,1%.
La presidenta d'ACRA ha considerat que l'atenció domiciliària és una bona opció, però ha alertat que la "preocupació" és sobre la cobertura social a casa. A Catalunya la mitjana d'hores d'atenció al domicili és d'unes quatre a la setmana, mentre a comunitats com Andalusia s'enfila per sobre de les 10.
Així, per ACRA s'haurien d'ampliar les hores i "això vol dir finançament també", ha alertat la seva presidenta. Pascual també ha plantejat que cal legalitzar les cuidadores que estan en situació administrativa irregular si es demostra que fa temps que cuiden persones grans. "Per què no les legalitzem, els donem papers i poden cotitzar i treballar amb papers i pagar impostos?", s'ha preguntat.