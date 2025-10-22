El Govern estudiarà prohibir la compra de pisos per especular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dimecres al Parlament que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica estudiarà la possibilitat de prohibir la compra d'habitatge per especular. En resposta a una pregunta de la CUP, Illa ha advertit que per prendre una mesura d'aquestes característiques, que suposaria una intervenció important en el mercat de l'habitatge, cal analitzar-ho "bé" i tenir "seguretat i certeses". De tota manera, ha insistit que l'habitatge és un dret i que el Govern està disposat a prendre les mesures que calgui, amb "ambició", per corregir l'emergència habitacional.
Tot plegat, arran d'un informe encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que conclou que limitar la compra especulativa de pisos i permetre que només es pugui comprar un pis per viure-hi és legal a les zones de mercat tensionat. L'informe, encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'empara en la Constitució i les lleis d'urbanisme. Al Parlament, el president també ha dit que s'està estudiant limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona, també a instàncies de la CUP, que ha fet referència a una enquesta que assenyala que la majoria de la població hi estaria a favor.
L'anunci d'Illa, que encara s'ha de concretar, es contraposa amb el resultat del debat de política general. Fa un parell de setmanes, el ple va rebutjar una proposta dels Comuns -amb el vot en contra del PSC- que demanava precisament estudiar la limitació de les compres especulatives d'habitatge. En aquella ocasió, la cambra va rebutjar instar el Govern a anar en aquesta línia, però ara Illa ha dit que la conselleria que comanda Sílvia Paneque estudia aquesta opció, que seria una mesura contundent per evitar que molts pisos es concentressin en poques mans, com demanen les esquerres.
La carpeta de l'habitatge, de fet, cohesiona la majoria de la investidura, i obre la porta a incorporar-hi la CUP. Els cupaires, en aquesta nova etapa després del Procés de Garbí, no defugen arribar a acords en aquells debats que els interessen o que poden liderar, com és el de l'habitatge. Ja van pactar amb el Govern regular els lloguers de temporada -un decret que es tramita com a projecte de llei al Parlament i que hauria de quedar aprovat en les pròximes setmanes- i ara actuen com a motor de l'executiu, per aconseguir que Illa prengui mesures ambicioses en aquesta qüestió.
La diputada Laure Vega ha demanat al president que actuï amb "ambició" i que no es quedi en "promeses buides". Illa, que des que ha començat la legislatura ha situat l'habitatge com una de les prioritats, ha dit més d'una vegada que no li tremolaran les cames i que prendrà les mesures que calgui per corregir el que considera "el principal factor de desigualtat" avui en dia, que és l'accés a l'habitatge. Tot just la setmana passada, Estat i Generalitat van pactar traspassar la gestió dels pisos i solars de la Sareb al Govern, per posar-los al parc públic. Ara, l'executiu podria anar un pas més enllà. Totes les mirades se situen en l'anàlisi de Territori.