ERC exigeix apujar els impostos fins al 50% a qui especuli amb l'habitatge

Què pot fer caure el govern espanyol? L'habitatge, segons ha advertit aquest dimecres Gabriel Rufián, cap de files d'ERC, en la sessió de control al Congrés dels Diputats. "Li demanem la intervenció del mercat i trencar amb el bucle tòxic i pervers de l'especulació", ha determinat Rufián, que ha lamentat que molta gent "viu en zulos a preus de palau". "S'està traficant amb un dret fonamental", ha insistit Rufián, que ha demanat apujar els impostos fins al 50% a qui especuli amb cases. En aquest sentit, ha obert la porta a blindar el dret a l'habitatge a nivell constitucional -ja hi apareix- de la mateixa manera que s'està fent amb l'avortament davant de les noves invectives del PP.
"Vostè ha convertit Espanya en un país car per als treballadors i barats per qui incompleix la llei. És indecent", ha remarcat Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en la primera intervenció de la sessió de control. Sánchez ha tret pit de les dades de creixement econòmic, i ha recordat que l'únic partit amb una caixa B acreditada és la formació conservadora. "Vostè no dirigeix un país, vostè l'esprem. La gent sent que no treballa per viure, sinó per mantenir-los a vostè", ha apuntat Feijóo, en referència a la pujada de les quotes d'autònoms. Treballar, ha dit, ha de servir per tenir un habitatge digne. "Però vostè fa ràbia, perquè es castiga qui és honrat i s'aplaudeix l'incedent", ha dit.
"Si treballes, pagues. Si robes, cobres. Nosaltres posarem fi al saqueig", ha remarcat l'expresident gallec. "Aquest és un dels governs més decents de la Unió Europea (UE). El que no són decents són els seus silencis", ha indicat Sánchez, que ha retret a Feijóo que no hagi fet cap comentari sobre la posició d'Isabel Díaz Ayuso sobre l'avortament, o sobre els problemes a la Junta d'Andalusia pels cribratges en càncers de mama. "A vostè només l'aplaudeixen per elogiar el no-res de les seves intervencions", ha determinat el president del govern espanyol, que també ha lamentat les "mentides" del cap de gabinet d'Ayuso en la causa oberta al Tribunal Suprem contra el fiscal general de l'Estat.