En marxa el tràmit per incorporar a la Constitució el dret a l'avortament: què passarà a partir d'ara?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el consell de ministres d’aquest dimarts ha iniciat els tràmits per impulsar la reforma de l’article 43 de la Constitució i incorporar-hi la interrupció voluntària de l’embaràs. L’executiu ha encarregat al Consell d’Estat un dictamen que ha de servir de base per al procés. L’objectiu, ha dit, és "blindar" aquest dret davant l’amenaça dels governs de la dreta i la ultradreta, que limiten l’aplicació de la llei per motius “sectaris i ideològics”. El consell de ministres també ha aprovat el requeriment a la Comunitat de Madrid per la seva negativa a crear el registre de personal sanitari objector del dret de l’avortament, contràriament al que estipula la llei.
Concretament, l’executiu proposa que s’inclogui a l’apartat 4 de l’article 43 de la Constitució un paràgraf que diu: "Es garanteix el dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs. L’exercici d'aquest dret, en tot cas, es veurà garantit pels poders públics, assegurant la seva prestació en condicions d’igualtat efectiva, així com la protecció dels drets fonamentals de les dones". Un cop rebut el dictamen del Consell d’Estat, el govern espanyol aprovarà la reforma i la sotmetrà al Congrés dels Diputats, on necessitaria una majoria de tres cinquenes parts del Congrés i del Senat, i per tant, requereix el concurs del PP. Aquesta carpeta encara genera tensions a les files populars.
Si no hi hagués acord aniria a una comissió paritària Congrés i Senat que proposaria un nou text i que requeriria dos terços del Congrés i una majoria absoluta al Senat. Després, si un 10% del Congrés o del Senat ho demanés, es podria sotmetre a un referèndum. "Espero que hi hagi una majoria al Congrés, i si el PP està disposat a defensar la interrupció voluntària de l’embaràs no ha de tenir cap problema polític ni intel·lectual" per donar suport a la reforma, ha dit Sánchez.
Evitar retrocessos
En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la titular d’Igualtat, Ana Redondo, ha dit que el pas fet per l’executiu permetrà reconèixer la "llibertat de les dones" sobre el seu cos i projecte de vida. "Val la pena fer aquesta proposta", ha indicat, tot destacant que és una iniciativa "important" en un moment "històric" marcat per una "onada reaccionària" contra els drets de les dones.
"Considerem que cal prendre totes les mesures per evitar retrocessos en el present i en el futur", ha argumentat Redondo. Així mateix, ha indicat que es farà mitjançant una modificació de l’article 43 de la Constitució, amb un redactat que reconegui el dret de les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs, que haurà d’estar garantit i protegit pels poders públics. "El dret ja reconegut per la jurisprudència del Tribunal Constitucional (...) es reforça, es blinda i es garanteix d’una manera més rotunda i potent amb aquest escut constitucional", ha resumit.