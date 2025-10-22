El Meteocat posa en alerta 38 comarques per la intensitat del vent

El Servei Meteorològic de Catalunya ha tenyit gairebé tot el mapa de Catalunya per alertar de la perillositat del vent donada la seva intensitat. Concretament, són 38 comarques les que estan alertades per les fortes ratxes de vent, el qual es preveu que superi els 20 metres per segon durant aquest dimecres.
El vent prové del nord-oest i tant al Pirineu com Prepirineu es preveu que en les cotes més altes s'arribi a una perillositat igual o superior de 4/6. Per altra banda, també s'alerta de les fortes ratxes de vent que es poden presenciar a l'Empordà, al nord del cap de Creus, especialment de cara al migdia i principi de la tarda.
El Meteocat ha indicat que durant el matí, les comarques que es veuran més afectades seran el Baix Llobregat, el Garraf, Alt Penedès, l'Anoia, la Segarra, el Bages i el Vallès Occidental. Allí s'alerta d'un grau de perillositat per la força del vent de 3/6.
Així mateix, les altres comarques que s'han tenyit de groc són el Baix Camp, el Priorat, les Garrigues, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Conca de Barberà, Alt Camp, el Tarragonès, Baix Penedès, la Segarra, la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, el Vallès Oriental, Barcelona, el Maresme, la Selva, Osona, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Aran.
A partir de les 18 h baixarà considerablement la intensitat
Un cop arribi l'hora de dinar, es preveu que les comarques gironines quedin alliberades dels forts vents, exceptuant l'Alt Empordà on la perillositat anirà en augment. Un cop se superin les sis de la tarda desapareixeran tots els avisos i el vent baixarà la seva intensitat, com també la seva perillositat.