Junts i ERC exigeixen a Illa que es planti davant les «ocurrències» del govern espanyol amb els autònoms

Junts i ERC han fet pinça aquest dimecres al Parlament per exigir a Salvador Illa que es planti davant les "ocurrències" del govern espanyol en relació amb els autònoms. Després de les propostes erràtiques de la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, els dos partits independentistes han lamentat el silenci del president de la Generalitat. Els juntaires ho han enfocat amb la denúncia del suposat infern fiscal que es viu a Catalunya i han presentat una proposició de llei per abaixar l'IRPF i eliminar l'impost de successions i donacions, que no tirarà endavant. Els republicans, per la seva banda, han criticat per l'excessiva proximitat entre el PSC i el PSOE, i per això han demanat a Illa que "faci les gestions" pertinents i, si cal, "trenqui la disciplina de vot" al Congrés, cosa que tampoc passarà.
Els dos partits han retret a Illa que fos a Madrid mentre la dana arrasava les Terres de l'Ebre i, just l'endemà, el govern espanyol llançava un "globus sonda" sobre els autònoms. "Tapen la mala gestió i el dèficit fiscal amb més impostos; els autònoms no es forren", ha dit el dirigent de Junts, Albert Batet. "Els autònoms no poden viure pendents d'ocurrències i estirabots", ha afegit el dirigent d'ERC, Josep Maria Jové. En resposta als grups independentistes, Illa ha defensat la seva política fiscal, alineada amb la del govern espanyol i que es basa en la progressivitat. "Qui més té, més paga", ha dit, i s'ha agafat al fet que la ministra ja ha rectificat i ha deixat clar que es congelaran els trams més baixos dels autònoms. "Els autònoms tenen dret a una fiscalitat ajustada", ha indicat.
Quina és la situació, després de les diverses propostes plantejades pel govern espanyol? Després de la polèmica per l'increment anunciat per Elma Saiz -que no hauria tirat endavant per l'oposició de la immensa majoria del Congrés, començant per ERC i Junts-, el Ministeri d'Inclusió va fer marxa enrere i la darrera proposta -que tampoc té números de tirar endavant- per congelar els tres trams més baixos de les quotes d'autònoms. L'argument de la ministra és que s'ha fet per "sensibilitat" amb els sectors més vulnerables i que estan escoltant el col·lectiu. Durant la sessió de control, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat els autònoms. "Són una figura importantíssima", ha indicat, però ha recordat que les competències sobre les quotes d'autònoms són competència de l'Estat.
