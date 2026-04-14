El Clínic presenta la primera guia d'atenció per a persones trans

L’Hospital Clínic ha presentat aquest dimarts al matí la seva primera Guia d’Atenció a les Persones Trans en l’àmbit sanitari. Una guia amb criteris unificats per garantir una atenció respectuosa, segura, inclusiva i sense discriminacions. Aquestes directrius s'alineen amb la llei dels drets de les persones LGBTI, en vigor el mes de gener, i sorgeix de la detecció de diverses situacions en què, segons l’hospital, calia reforçar la sensibilitat i el coneixement i els criteris compartits entre professionals. L’ús correcte del nom sentit, la gestió de l’hospitalització o la confidencialitat són alguns dels aspectes sobre els quals la guia estableix criteri. “Ens anem normalitzant, i amb aquesta guia l'atenció serà molt millor”, celebra la Noa, pacient trans de l’hospital.\r\n\r\nLa guia recull recomanacions que ha de seguir tot el personal de l’hospital, de qualsevol categoria professional, així com situacions i comportaments que cal evitar. Inclou recomanacions pràctiques sobre el llenguatge, registre del nom sentit (no el de naixement), actitud en l’acollida, gestió de situacions delicades com ara el procés d’hospitalització en habitacions compartides, confidencialitat, així com pautes sobre què cal evitar per prevenir discriminacions o tractes inadequats.\r\n