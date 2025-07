El comte de Godó cedeix la presidència del grup al seu fill però continua com a editor

Hi ha un nou líder dins del Grup Godó, Javier Godó ha anunciat el relleu a la presidència de l’empresa, passant el testimoni al seu fill Carlos, tot i que el descendent ja exercia com a conseller delegat. Amb això, el pare, amb 83 anys, continuarà al capdavant com a editor i la presidència cau en mans de la cinquena generació. Aquesta decisió consolida la continuïtat familiar en la direcció d’un dels grups de comunicació més influents del país.

Amb un article escrit per Màrius Carol, La Vanguardia ha anunciat el relleu en la presidència en el grup català. El principal motiu del relleu és que Javier Godó "no vol eternitzar-se a la presidència". En l'article signat per Carol, s'explica una anècdota de fa anys sobre Javier Godó, mentre el seu pare, anomenat també Carlos passava per problemes de salut. Javier va signar un acord per adquirir rotatives que provocarien un salt qualitatiu del diari.

Tot i això, mentre signava el contracte, ell es va pensar que comprava un automòbil. Tot i la confusió, la signatura del contracte va ser exitosa. Per aquesta raó, amb el recordatori d'aquesta situació, l'actual propietari de La Vanguardia fa un pas enrere perquè no es torni a repetir una vivència similar en què està en joc el futur de l'empresa i no s'és conscient.

Camins que convergeixen

Carlos Godó Valls, no ha seguit el mateix camí que el seu pare, les circumstàncies i el món laboral han canviat entre les dues generacions. Mentre que el nou president del Grup Godó, va treballar en un bufet d'advocat a Nova York i va tornar a l'empresa familiar un cop va veure que Mario Conde volia fer-se amb un bon grapat d'accions que posaven en risc la "independència" del diari. Javier Godó va començar des de baix i va anar guanyant posicions.

El que sí que tenen en comú és que tots dos van presentar-se davant dels seus pares per comunicar-los que estaven allà per ajudar. De la mateixa manera, la idea principal dels dos protagonistes no era exercir en el món del periodisme; Javier Godó anava a ser diplomàtic i Carlos Godó Valls pensava a ser un advocat de referència, fos a Nova York o en la seva ciutat.

Amb aquest anunci, La Vanguardia aprofita per treure pit sobre el seu mode de fer periodisme: "mantenir el compromís amb els fets i la importància de la veritat" i fa gala de ser una empresa "rendible, sense deute i amb una estructura sòlida".