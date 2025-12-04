El temps d'aquest divendres 5 de desembre de 2025: precipitació al Pirineu i avís per vent a quatre comarques

El temps d'aquest divendres 5 de desembre de 2025 estarà marcat pels núvols alts a la major part del territori català i també per una alerta que ha activat el Servei Meteorològic de Catalunya per vent intens a quatre comarques durant la matinada. Els territoris afectats són el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp. L'avís en aquestes quatre comarques serà d'intensitat moderada (1/6) i durarà entre la mitjanit i les 6 del matí.
Durant la jornada hi haurà núvols alts a la major part del territori, sobretot durant la matinada i al final del dia. A la Catalunya Central, durant el matí, es preveuen alguns bancs de boira i clarianes de sol al Moianès i el Solsonès. Un sol, que també traurà el cap durant el matí a l'Alt Empordà. Al vessant nord del Pirineu, segons el meteocat, es mantindrà molt ennuvolat tot el dia, sobretot a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran.
La precipitació, segons la previsió, serà, de matinada, al vessant nord del Pirineu i també podria produir-se de cara al vespre al massís del Port. La cota de neu, que aquest dijous ja ha deixat neu al Montseny, estarà entre els 900 i 1.000 metres al Pirineu i els 1.200 al Port, que al final del dia augmentarà fins als 2.000 metres. Les quantitats que s'acumularan es preveuen escasses al vessant nord del Pirineu.
D'altra banda, s'espera una pujada lleugera de les temperatures a tot el país. Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima i es preveu arribar als 23 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 0 graus de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 3 graus que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 9 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.