El Govern es compromet a reforçar la prevenció davant del cas de prostitució que afectava una menor tutelada

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha afirmat que un dels principals eixos del nou pla de transformació integral de la DGAIA serà "reforçar la prevenció dels abusos a la infància" després del cas de prostitució que ha afectat una menor tutelada.

Ho ha explicat en una reunió amb col·legis professionals i entitats del tercer sector per exposar-los la feina que fa mesos que la conselleria fa per reformar el sistema. Ha admès que tant aquest procés com la trobada s'han "precipitat" arran dels "casos esfereïdors" dels darrers dies. El nou full de ruta recollirà propostes d'aquests col·lectius, de la Sindicatura de Comptes i la de Greuges, garantirà la màxima qualitat en l'atenció als centres i valorarà si calen més recursos.